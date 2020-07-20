Лето вместе с Google: 11 бесплатных тренингов по маркетингу

21 июля Google запускает серию тренингов по маркетингу. Ведущие специалисты Google Россия расскажут об эффективных стратегиях планирования, запуска и оптимизации рекламных кампаний для развития и продвижения бизнеса.



11 бесплатных тренингов Google

Тренинги станут полезными не только для тех, кто настраивает рекламные кампании в Google, но и тем, кто стремится улучшить бизнес или сайт, научиться лучше понимать аудиторию и маркетинговые законы.

Реклама на YouTube

Эксперты Google знакомят с оптимальным форматом рекламы, при помощи которого можно достичь разных маркетинговых целей: от знакомства потенциального клиента с брендом до конверсии.



Trueview for Action — подтип видео рекламы для размещения на YouTube, включает в себя заголовок, заставку и призыв к действию.

Ссылка на тренинг. Пройдет 21 июля.

Интеграция с CRM

Эксперт рассказывает, как настраивать рекламные кампании, чтобы машинное обучение экономило время и деньги, а реклама становилась эффективнее.

Ссылка на тренинг. Пройдет 6 августа.



Торговые кампании

Торговые кампании — это инструмент Google для розничного бизнеса, который позволяет разместить товарные объявления непосредственно в результатах поисковой выдачи Google.



Товар появляется по соответствующему запросу над органическими результатами. Пользователи видят изображение, название, стоимость.



На лекции эксперт Google расскажет о тонкостях настройки рекламы такого формата.



Ссылка на тренинг. Пройдет 18 августа.

Правильный маркетинг

Эксперт расскажет, как анализировать и понимать свой сегмент рынка, а также как выгодно обходить конкурентов, развивая собственный бренд и продвигая его в медиа-пространстве.



Ссылка на тренинг. Пройдет 23 июля.



Оптимизация UX

Какой бы эффективной ни была реклама, каким бы выгодным ни было предложение, плохой UX становится причиной низкой конверсии. Эксперт делится последними трендами в мобильном UX и дизайне.



Ссылка на тренинг. Пройдет 28 июля.

Рекламный креатив

Эффективность рекламы зависит не только от оптимизации ставок, но и от креатива в ее основе. Эксперт расскажет, как выгодно выделить рекламное объявление в результатах поиска и отстроиться как от конкурентов, так и от органических результатов. В программе тренинга:



создание релевантных объявлений

как креатив влияет на достижение рекламных KPI

что можно автоматизировать, а чем стоит управлять самостоятельно

Ссылка на тренинг. Пройдет 4 августа.



Приложения как бизнес-инструмент

Если ранее бизнесу нужен был только сайт, то сейчас многим компаниям становится выгоднее запустить собственное приложение. Эксперты рассказывают, как правильно создавать и продвигать приложения разным бизнесам.



Ссылка на тренинг. Пройдет 11 августа.



Комплексный маркетинг

В условиях современной конкуренции бизнесам уже недостаточно продвигаться в одном маркетинговом канале.Важен комплексный подход к маркетингу. Эксперты расскажут, как правильно организовать работу команд, от которых зависит эффективность рекламных кампаний.



Ссылка на тренинг. Пройдет 19 августа.



Display реклама

Display-реклама — формат, ориентированный на зрелищное восприятие пользователями. Она использует различный медийный контент для захвата и удержания внимания, при этом совмещаются психологические и маркетинговые приемы влияния.



Эксперты расскажут о наиболее эффективных форматах.



Ссылка на тренинг. Пройдет 20 августа.



Повышение эффективности рекламных кампаний

Эксперт рассказывает о малоиспользуемых, но очень эффективных форматах рекламы, что позволит брендам выделиться на фоне конкурентов и привлечь аудиторию с минимальными затратами.



Ссылка на тренинг. Пройдет 25 августа.



YouTube для бизнеса

Эксперты помогут бизнесу начать привлекать аудиторию из YouTube: как находить, как настраивать размещения и привлекать аудиторию на сайт.



Ссылка на тренинг. Пройдет 30 июля.

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