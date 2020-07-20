Лето вместе с Google: 11 бесплатных тренингов по маркетингу

21 июля Google запускает серию тренингов по маркетингу. Ведущие специалисты Google Россия расскажут об эффективных стратегиях планирования, запуска и оптимизации рекламных кампаний для развития и продвижения бизнеса.
11 бесплатных тренингов Google
Тренинги станут полезными не только для тех, кто настраивает рекламные кампании в Google, но и тем, кто стремится улучшить бизнес или сайт, научиться лучше понимать аудиторию и маркетинговые законы.
Реклама на YouTube
Эксперты Google знакомят с оптимальным форматом рекламы, при помощи которого можно достичь разных маркетинговых целей: от знакомства потенциального клиента с брендом до конверсии.
Trueview for Action — подтип видео рекламы для размещения на YouTube, включает в себя заголовок, заставку и призыв к действию.
Ссылка на тренинг. Пройдет 21 июля.
Интеграция с CRM
Эксперт рассказывает, как настраивать рекламные кампании, чтобы машинное обучение экономило время и деньги, а реклама становилась эффективнее.
Ссылка на тренинг. Пройдет 6 августа.
Торговые кампании
Торговые кампании — это инструмент Google для розничного бизнеса, который позволяет разместить товарные объявления непосредственно в результатах поисковой выдачи Google.
Товар появляется по соответствующему запросу над органическими результатами. Пользователи видят изображение, название, стоимость.
На лекции эксперт Google расскажет о тонкостях настройки рекламы такого формата.
Ссылка на тренинг. Пройдет 18 августа.
Правильный маркетинг
Эксперт расскажет, как анализировать и понимать свой сегмент рынка, а также как выгодно обходить конкурентов, развивая собственный бренд и продвигая его в медиа-пространстве.
Ссылка на тренинг. Пройдет 23 июля.
Оптимизация UX
Какой бы эффективной ни была реклама, каким бы выгодным ни было предложение, плохой UX становится причиной низкой конверсии. Эксперт делится последними трендами в мобильном UX и дизайне.
Ссылка на тренинг. Пройдет 28 июля.
Рекламный креатив
Эффективность рекламы зависит не только от оптимизации ставок, но и от креатива в ее основе. Эксперт расскажет, как выгодно выделить рекламное объявление в результатах поиска и отстроиться как от конкурентов, так и от органических результатов. В программе тренинга:
- создание релевантных объявлений
- как креатив влияет на достижение рекламных KPI
- что можно автоматизировать, а чем стоит управлять самостоятельно
Ссылка на тренинг. Пройдет 4 августа.
Приложения как бизнес-инструмент
Если ранее бизнесу нужен был только сайт, то сейчас многим компаниям становится выгоднее запустить собственное приложение. Эксперты рассказывают, как правильно создавать и продвигать приложения разным бизнесам.
Ссылка на тренинг. Пройдет 11 августа.
Комплексный маркетинг
В условиях современной конкуренции бизнесам уже недостаточно продвигаться в одном маркетинговом канале.Важен комплексный подход к маркетингу. Эксперты расскажут, как правильно организовать работу команд, от которых зависит эффективность рекламных кампаний.
Ссылка на тренинг. Пройдет 19 августа.
Display реклама
Display-реклама — формат, ориентированный на зрелищное восприятие пользователями. Она использует различный медийный контент для захвата и удержания внимания, при этом совмещаются психологические и маркетинговые приемы влияния.
Эксперты расскажут о наиболее эффективных форматах.
Ссылка на тренинг. Пройдет 20 августа.
Повышение эффективности рекламных кампаний
Эксперт рассказывает о малоиспользуемых, но очень эффективных форматах рекламы, что позволит брендам выделиться на фоне конкурентов и привлечь аудиторию с минимальными затратами.
Ссылка на тренинг. Пройдет 25 августа.
YouTube для бизнеса
Эксперты помогут бизнесу начать привлекать аудиторию из YouTube: как находить, как настраивать размещения и привлекать аудиторию на сайт.
Ссылка на тренинг. Пройдет 30 июля.
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Сохранила себе курс про рекламный креатив, спасибо за статью!
Отличная подборка обучения. как раз то что нужно
Спасибо. Про YouTube стоит задуматься, там ролики могут годами привлекать клиентов. Только дорого, если все делать с профессионалами.